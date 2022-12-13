Нападник ПСЖ та збірної Бразилії Неймар нарешті владнав одну з неприємних проблем.

Футболіста, його батька та двох екс-президентів Барселони Жозепа Бартомеу та Сандро Росселя звинувачували у заниженні суми трансферу Неймара із Сантоса в Барселону майже вдвічі.

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Позивачем був інвестиційний фонд DIS, який володів 40% прав на Неймара, але отримав за трансфер лише 6,8 мільйони євро. Зрештою, обвинуваченню не вдалося довести, що махінації справді були. Сьогодні суд Каталонії виправдав усіх фігурантів справи, повідомляє Marca.

Нагадаємо, бразилець провів у складі каталонців 4 сезони, а влітку 2017-го Барселона продала Неймара в ПСЖ за досі рекордні 222 мільйони євро.

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