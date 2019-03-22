З'явився новий претендент на Хадсон-Одоя – це гранд АПЛ

Форвард Челсі Каллум Хадсон-Одой може перейти до одного з конкурентів "синіх" в АПЛ.

Ліверпуль проявляє інтерес до юного нападника Челсі Каллума Хадсон-Одоя, повідомляє SportBild.

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Футболіст наразі не продовжує контракт зі своїм нинішнім клубом, на нього активно полюють Баварія та Борусія Д. Сам англієць має бажання переїхати в Мюнхен.

Нагадаємо, Хадсон-Одой отримав свій дебютний виклик до національної збірної Англії і може зіграти сьогодні, 22 березня, проти збірної Чехії в рамках відбору до Євро-2020.

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