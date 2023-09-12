Фернанду Сантуш пока остается главным тренером сборной Польши, хотя едва ли не вся страна требует его отставки.

Поражение от Албании (0:2) в 5-м туре квалификации на Евро-2024 еще больше усилило недовольство работой Сантуша. Сообщалось, что в ближайшее время 68-летнего португальца уволят, но отставка тренера пока откладывается.

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Сегодня, 12 сентября, президент Польского футбольного союза Цезары Кулеша встретился с Фернанду Сантушем. По итогам встречи решения об отставке тренера не приняли. Об этом сообщил журналист Томаш Влодарчик в Twitter.

Впрочем, в ближайшие дни стороны проведут еще один разговор. До этого момента Польский футбольный союз (PZPN) комментировать ничего не будет.

После 5-ти туров отбора на чемпионат Европы-2024 Польша набрала только 6 очков (2 победы и 3 поражения) и занимает 4 место в группе. Следующий матч "Кадра" сыграет 12 октября против Фарерских островов.

Фернанду Сантуш возглавил сборную Польши только в январе, а до этого работал со сборной Португалии, которую в 2016 году привел к титулу чемпиона Европы.