Десса Нуньєс – нова секс-символ Наполі, яка має допомогти виграти Скудетто і вболіває за екс-динамівця

Наполі отримав поповнення у лавах сексапільних тіфозі. Неаполітанські вболівальники вже вбачають у ній талісман для успішної боротьби за титул чемпіона Італії.

Знайомтесь, Десса Нуньєс. Бразильська модель засвітилась на переможних для команди Саррі матчах Серії А проти Болоньї і Беневенто і стала новою улюбленицею тіфозі. Фанати "адзуррі" засипали її Інстаграм компліментами і щиро вірять, що вона може допомогти поцупити Скудетто з-під носа багаторічного чемпіона Ювентуса.

Десса є чарівною конкуренткою Маріки Фрушіо – іншої відомої красуні, що вболіває за Наполі, а в себе на батьківщині підтримує Інтернасьйональ, за який виступає екс-захисник київського Динамо Даніло Сілва. На рахунку останнього, до слова, 3 матчі і 2 голи в чемпіонату Гаушу 2018.

Фотосесія фанатки, яка надихає "Наполі" на перемоги. ФОТО