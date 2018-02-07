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Десса Нуньєс – нова секс-символ Наполі, яка має допомогти виграти Скудетто і вболіває за екс-динамівця

00:37 5519 Читать на русском

Наполі отримав поповнення у лавах сексапільних тіфозі. Неаполітанські вболівальники вже вбачають у ній талісман для успішної боротьби за титул чемпіона Італії.

Знайомтесь, Десса Нуньєс. Бразильська модель засвітилась на переможних для команди Саррі матчах Серії А проти Болоньї і Беневенто і стала новою улюбленицею тіфозі. Фанати "адзуррі" засипали її Інстаграм компліментами і щиро вірять, що вона може допомогти поцупити Скудетто з-під носа багаторічного чемпіона Ювентуса.

Десса є чарівною конкуренткою Маріки Фрушіо – іншої відомої красуні, що вболіває за Наполі, а в себе на батьківщині підтримує Інтернасьйональ, за який виступає екс-захисник київського Динамо Даніло Сілва. На рахунку останнього, до слова, 3 матчі і 2 голи в чемпіонату Гаушу 2018.

Фотосесія фанатки, яка надихає "Наполі" на перемоги. ФОТО

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Наполі - Болонья: Неділя 28 січня 2018

Наполі
Матч завершено
3 : 1
Болонья
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