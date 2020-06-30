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Зубков розповів, як покинув Шахтар, і про свої цілі в топ-чемпіонатах Європи

17:20 - Читать на русском
Зубков розповів, як покинув Шахтар, і про свої цілі в топ-чемпіонатах Європи
Олександр Зубков / Fradi.hu

Півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков прокоментував підписання повноцінного контракту із угорським клубом.

"Рішення далося не сильно важко. Для мене важливо грати і отримувати довіру Сергія Реброва. Три рази велися переговори, проходили досить важко, але я радий, що все так вийшло. Спасибі Шахтарю.

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Чутки про Серію А? Я спілкувався зі своїм агентом. Чутки були, але вони нічим не підкріплені. Дізнавалися, а на цьому все. Для мене найголовніше – віддаватися на полі, а там буде видно. Не хочу загадувати, але хотілося б в кожному з топ-чемпіонатів пограти", – поділився Зубков в ефірі Залишайсязфутболом.

Зазначимо, що Зубков провів 42 поєдинки у складі Ференцвароша в поточному сезоні, записавши до свого активу 10 голів та 12 асистів.

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Теги
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