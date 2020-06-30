Зубков рассказал, как покинул Шахтер, и о своих целях в топ-чемпионатах Европы

Полузащитник Ференцвароша Александр Зубков прокомментировал подписание полноценного контракта с венгерским клубом.

"Решение далось не сильно трудно. Для меня важно играть и получать доверие Сергея Реброва. Три раза велись переговоры, и проходили достаточно трудно, но я рад, что все так получилось. Спасибо Шахтеру.

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Слухи о Серии А? Я общался со своим агентом. Слухи были, но они ничем не подкреплены. Узнавали, а на этом все. Для меня самое главное – отдаваться на поле, а там будет видно. Не хочу загадывать, но хотелось бы в каждом из топ-чемпионатов поиграть", – поделился Зубков в эфире Залишайсязфутболом.

Отметим, что Зубков провел 42 поединка в составе Ференцвароша в текущем сезоне, записав в свой актив 10 голов и 12 ассистов.

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