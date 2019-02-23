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Зубков перебуває на перегляді у Мінську

18:29 73 Читать на русском
Зубков перебуває на перегляді у Мінську
Руслан Зубков / Фото: соцмережі

Колишній хавбек Чорноморця та Маріуполя Руслан Зубков може змінити клуб.

Хавбек білоруського Неману Руслан Зубков перебуває на перегляді в ФК Мінськ, повідомляє football.by.

Маріуполь у скандальному матчі переміг Олімпік завдяки двом голам з пенальті

Через травми Зубков пропустив практично весь минулий сезон. 27-річний українець провів всього два матчі.

В Україні Зубков виступав за Одесу, Маріуполь, Реал Фарм та Зірку.

Теги
Українці за кордоном Світ Руслан Зубков Руслан Зубков Мінськ Мінськ Неман
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