Зубков перебуває на перегляді у Мінську

Іспанія — 18:50 200
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Альбасете не зміг переграти Ов'єдо – Зозуля втратив гол і отримав суперечливу дискваліфікацію на очах VIP-гостя
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Зозуля у матчі з Ов'єдо намагається зміцнити лідерство Альбасете – пряма трансляція поєдинкуІспанія — 16:35 1025
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Севілья – Барселона: пряма трансляціяІспанія — 16:15 388
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