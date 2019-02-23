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Зубков находится на просмотре в Минске

18:29 37 Читати українською
Зубков находится на просмотре в Минске
Руслан Зубков / Фото: соцсети

Бывший полузащитник Мариуполя Руслан Зубков может сменить клуб.

Хавбек белорусского Немана Руслан Зубков находится на просмотре в ФК Минск, сообщает football.by.

Мариуполь в скандальном матче победил Олимпик благодаря двум голам с пенальти

Из-за травм Зубков пропустил практически весь прошлый сезон. 27-летний украинец провел всего два матча.

В Украине Зубков выступал за Одессу, Мариуполь, Реал Фарму и Зирку.

Теги
Украинцы за рубежом Мир Руслан Зубков Руслан Зубков ФК "Минск" ФК "Минск" Неман
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