Вінгер "синьо-жовтих" Олександр Зубков поки не готовий вийти на поле у офіційних матчах.

Півзахисник збірної України Олександр Зубков пропустить матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції, повідомив Олександр Денисов у програмі "Великий футбол".

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Представник Ференцвароша не встиг повністю відновитися після травми і, як наслідок, пропустить поєдинок за вихід у чвертьфінал чемпіонату Європи. За словами директора телеканалів "Футбол", цю інформацію йому особисто повідомив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Нагадаємо, 24-річний футболіст отримав травму ще у першому матчі українців на Євро – проти Нідерландів. У наступних зустрічах він участі не брав. Вчора стало відомо, що Зубков вийшов на газон у бутсах і виконував вправи із м'ячем.

Матч проти Швеції відбудеться у вівторок, 29 червня, у Глазго. Початок зустрічі о 22:00.

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