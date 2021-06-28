Вингер "сине-желтых" Александр Зубков пока не готов выйти на поле в официальных матчах.

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков пропустит матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции, сообщил Александр Денисов в программе "Великий футбол".

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Представитель Ференцвароша не успел полностью восстановиться после травмы и, как следствие, пропустит поединок за выход в четвертьфинал чемпионата Европы. По словам директора телеканалов "Футбол", эту информацию ему лично сообщил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Напомним, 24-летний футболист получил травму еще в первом матче украинцев на Евро – против Нидерландов. В следующих встречах он не участвовал. Вчера стало известно, что Зубков вышел на газон в бутсах и выполнял упражнения с мячом.

Матч против Швеции состоится во вторник, 29 июня, в Глазго. Начало встречи в 22:00.

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