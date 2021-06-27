Нападник збірної України Роман Яремчук та вінгер "синьо-жовтих" Олександр Зубков близькі до повноцінного відновлення перед матчем 1/8 фіналу Євро-2020.

Роман Яремчук повернувся у загальну групу збірної України, повідомляє Футбол NEWS. На сьогоднішньому тренуванні, яке стало для "синьо-жовтих" останнім у Бухаресті перед поєдинком 1/8 фіналу чемпіонату Єввропи проти Швеції, основний форвард національної команди займався разом з партнерами. Зауважимо, що нападник пропустив вчорашнє тренування через мікроушкодження.

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Додамо, що Яремчук є найкращим снайпером збірної України на Євро-2020 разом з Андрієм Ярмоленком – гравці по 2 рази відзначались у воротах суперників.

Є ще одна приємна новина. Олександр Зубков вперше після травми, отриманої в матчі першого туру з Нідерландами, вийшов на газон у бутсах і виконував вправи із м'ячем.

Зазначимо, що поєдинок Швеція – Україна відбудеться 29 червня, початок зустрічі о 22:00.

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