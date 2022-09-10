"Я був проти такого рішення. Я просив, аби виконавча рада Футбольної асоціації Боснії і Герцеговини ухвалила це рішення, але...Не варто змішувати футбол і політику, це факти, і певним чином європейські та світові асоціації, під егідою яких ми виступаємо, відмежувалися від усієї історії. Проте ми повинні усвідомлювати неспокійні часи, як і те, що ми живемо в Боснії та Герцеговині, яка регулюється, як регулюється...

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Хто може зіграти у цьому матчі? Це ті теми, які я виділяв під час підготовки самої зустрічі. 90% наших гравців виступають у Європі, у країнах, які засуджують поточну ситуацію, і дуже легко може статися, що клуб заборонить гравцю їхати. Я вважаю, що треба було все добре розглянути та про все подбати. Слід було застосувати більш обережний і тонкий підхід", – зазначив Дуріч у коментарі Reprezentacija.

"Наскільки розумно грати з Росією, яка зараз перебуває в ізоляції? Наскільки це розумно, зрозуміють ті, хто розуміють, але є дилема – у нас є документ від УЄФА, що заперечень немає", – сказав Дуріч у коментарі виданню Faktor.

Нагадаємо, боснійці підтвердили, що проведуть матч зі загарбниками 19 листопада у Санкт-Петербурзі. Окрім європейської збірної, росіяни запланували спаринги з Киргизстаном та Іраном.

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