"Ці два дні присвятили тому, щоб команда більше відновилася, як у фізичному плані, так і в психологічному. Відвели цей час на відновлення, тому, гадаю, хлопці готові та розуміють, що потрібно завтра. Думаю, що все в наших руках та ногах.

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Щодо кадрової ситуації, як це й буває після матчів, якісь мікроушкодження присутні. Вівчаренко пропускатиме поєдинок через дискваліфікацію. Це в нас єдина втрата.

Гра в захисті? Усі розуміють, що ми наробили помилок. Але завжди програють усі разом, головне – зробити висновки й рухатися далі. Я впевнений, що завтра ми таких помилок не припустимося. У плані психології все, мабуть, так розставлено по місцях, що хлопці розуміють: зайві емоції й переживання слід відкинути. Є матч, який треба вигравати.

У складі Словаччини в першому матчі виділяли гравців, які мають більше впевненості. Це футболісти з національної збірної, що вже грали за першу команду й демонстрували досить гарну гру. Стрелец, Суслов – вони нам показали, що це виконавці, які ведуть за собою весь колектив. Ну і треба окремо виділити характер, це головна їхня зброя. Це команда, яка б'ється за результат до кінця. Ми це бачили в минулому матчі, побачимо й завтра. Нам потрібно бути готовими передусім до цього характеру та до цієї гри, коли йде багато довгих передач.

Хотілося б, щоб українці, які проживають і перебувають тут через війну, підтримали нас. Будемо раді їх побачити та зробимо все, щоб Україна потрапила на чемпіонат Європи", – цитує Ротаня Суспільне Спорт.

Нагадаємо, вирішальна дуель зі словаками відбудеться у вівторок, 27 вересня, о 18:30. Перший матч закінчився поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 2:3.

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