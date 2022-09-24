"Я – футболіст і не повинен коментувати дії арбітрів. Передусім треба відповідати за дії команди, за свою гру. Словаччина – непогана команда, яка добре бореться, добре грає без м’яча. Я вважаю, що це один із найсильніших суперників, проти яких ми грали. Поки що важко щось коментувати. Коли ми розберемо гру й проведемо аналіз, можна буде щось сказати.

Словаччина U-21 – Україна U-21 – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Ми непогано грали, десь незаслужено поступилися. Думаю, у наступному матчі ми зіграємо набагато краще і в атаці, і в обороні. Трибуни допомагали, ми їх чули. Дуже дякуємо за підтримку. Приємно, що у Словаччині є наші люди, які нас гнали вперед", – поділився Судаков у коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, що Україна поступилась словакам (2:3) в першому матчі, але все вирішиться 27 вересня у матчі-відповіді.

Україна U-21 програла 1-й матч за вихід на Євро-2023 – партнер Коваленка допоміг Словаччині перестріляти "синьо-жовтих"