Збірна України U-21 всього два рази кваліфікувалась на міжнародні турніри. В обох випадках це був чемпіонат Європи – в 2006-му все завершилось срібними медалями, а в 2011-му дрім тім Павла Яковенка посіла останнє місце в групі. З того часу молодіжка нікуди не виходила, однак команда Руслана Ротаня отримала прекрасний шанс написати нову сторінку в історії. Для цього необхідно було пройти Словаччину U-21 у плей-офф.

"Синьо-жовті" мали певні кадрові проблеми перед виїздом у Жиліну. Супряга травмувався, Криськів і Михайленко майже не грають у своїх клубах, та і в інших футболістів ситуація з ігровою практикою далека від ідеальної. Тим не менш, тренерський штаб вирішив нічого не вигадувати, виставивши в основу всіх наявних лідерів незалежно від їхньої форми – зокрема, і Трубіна з Сиротою.

Словаки почали зустріч краще. Господарі пресингували вузьким блоком, намагаючись перекрити центр і високо накриваючи захисників при стартовому розіграші. В позиційному ж наступі господарі надавали перевагу зміщенням з флангів.

Це практично одразу вилилось у моменти. На 5-й хвилині Капралик вийшов на лівий кут штрафного й потужно пробив під ближню стійку (Трубін врятував), а на 9-й Вівчаренко сфолив недалеко від власних воріт (Сирота підставив його поганим пасом) – арбітр призначив пенальті! Трубін парирував постріл Суслова з "позначки" й майже дотягнувся до добивання, однак рахунок таки було відкрито. 1:0.

Словаки й далі намагались пресингувати Україну U-21 великими силами. Втім, підопічні Руслана Ротаня швидко відійшли від шоку, почавши шукати можливості для обіграшів і підіймаючи темп гри. На 17-й хвилині це вилилось у фол проти Криськіва в метрах 20-ти від воріт господарів. Суддя призначив штрафний, а Судаков хитро пробив з нього низом – Белко парирував, однак В'юнник тут же зіграв на добиванні. 1:1!

Починаючи із середини першого тайму, збірна України U-21 почала відверто домінувати на полі. Взнаки давалася тактична підготовка – пресинг словаків легко розбивався завдяки формуванню флангових трикутників з обміном позиціями між фулбеком, вінгером і центрхавом. Крім того, допомагали опускання Бондаренка, які формували 3-в-2 у першій фазі білд-апу. Флангові гравці часто заходили, в центр а Криськів і Михайленко класно відкривались у звільнених зонах, швидко розганяючи атаки.

Такий футбол приніс декілька дуже перспективних атак, але дійсно гольових моментів виникало небагато. Одну з найкращих можливостей забити "синьо-жовті" змарнували на 26-й хвилині – В'юнник пропустив м'яч у карному майданчику на Криськіва, а той, накрутивши кількох захисників, пробив у лівий нижній кут. Белко парирував. На 33-й же українці забили гол внаслідок вривання Криськіва в штрафний, вдалого відскоку й скидки Сича на дальню стійку – Ванат замкнув, але він перебував у офсайді.

Після цього трансляція вимкнулась, тож зрозуміти малюнок гри в останні 15 хвилин перед перервою важко. Відомо тільки, що Словаччина U-21 могла виходити вперед вдруге: на 42-й хвилині Суслов метрів з 30-ти пробив зі стандарту під поперечку, а на 44-й він же бахнув з лінії штрафного – в обох випадках врятував Трубін. Моменти стали наслідками пресингу господарів. Зрештою, відпочивати команди відправились за нічийного рахунку.

Початок другого тайму виявився ураганним. На перших же секундах по перерві Сирота допустив грубу помилку, дозволивши Стрелецу підхопити м'яч, хитнути Батагова й закрутити м'яч у дальній кут (той ще й пролетів поміж ніг Сичу) – 2:1! Україна U-21 відігралася всього через три хвилини: Бондаренко обігрався з Судаковим і увірвався на лівий край карного майданчика – в завершенні епізоду Артем покотив м'яч під удар Криськіву в порожні. 2:2!

Втім, вже на 53-й хвилині підопічні Руслана Ротаня пропустили втретє. Нас знову покарав Стрелец: нападник Спеції протягнув м'яч на дриблінгу через центральну зону, вийшов на лінію штрафного й бахнув під ліву стійку – 3:2. Після цього команди обмінялись кількома контрвипадами, але до 60-ї хвилини гра вже заспокоїлась.

Руслан Ротань провів подвійну заміну, випустивши Назаренка й Таловєрова замість Михайленка й Батагова. Цей хід ніяк не змінив хід зустрічі – як і подвійна заміна на 71-й хвилині. В'юнник і Ванат відправились відпочивати, Очеретько й Сікан вийшли на поле, однак нічим цікавим до завершальної частини матчу Україна не відзначилась. Як і Словаччина.

Господарі практично не атакували, зосереджуючись на руйнуванні нашої гри, але на 79-й хвилині вони налякали українців хорошою контратакою. На щастя, Капралик завершив її дальнім ударом в руки Трубіну. "Синьо-жовті" огризнулись вже на 81-й – це Сікан замкнув простріл Бондаренка з лівого флангу на ближній кут воротарського. На жаль, Данило не влучив у ворота.

Ближче до фінального свистка йому в допомогу відправили Кухаревича. Це дозволило втримати ініціативу, однак не принесло якоїсь реальної гостроти. Аж у компенсований час Сікан непогано відкрився в карному майданчику й пробив низом – вийшло точно в руки голкіперу. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу збірної Словаччини U-21. Матч-відповіь відбудеться27 вересня.