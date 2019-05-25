toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
БАРСЕЛОНА - ВАЛЕНСІЯ РБ ЛЕЙПЦИГ - БАВАРІЯ КАРПАТИ - ОЛІМПІК

Зозуля з Альбасете грає проти Спортінга Х у боротьбі за вихід до Прімери – пряма трансляція поєдинку

25 травня 18:55 2679 Читать на русском
Зозуля з Альбасете грає проти Спортінга Х у боротьбі за вихід до Прімери – пряма трансляція поєдинку
Зозуля з Альбасете в Сегунді

Хіхонський Спортінг приймає на власному полі Альбасете в рамках 40-го туру Сегунди. Пряму відеотрансляцію гри шукайте в цій новині.

Альбасете продовжує боротьбу за пряму путівку в Прімеру. Поразка Гранаді минулого туру негативно вплинула на турнірне становище "механічного сиру" – 6 очок відставання від топ-2.

Зозуля став гравцем матчу в Альбасете, але Гранада перемогла завдяки екс-форварду Борусії Д – Осасуна виходить у Прімеру

За 3 тури до фінішу Альбасете йде на третій сходинці в таблиці. Якщо команда не переможе в сьогоднішньому матчі, то втратить шанси на друге місце та лише відстоюватиме свою позицію в плей-офф.

Роман Зозуля традиційно виходить у стартовому складі команди на гру зі Спортінгом. Хіхонці йдуть в середині турнірної таблиці Сегунди та мають 5-матчеву безвиграшну серію.

Спортінг Хіхон – Альбасете: пряма трансляція поєдинку:

blog_ava
"Динамо порожняк не гонить", "Не питаю, чи це бачив Хацкевич": реакція соцмереж на вдалий старт України U-20 на ЧС-2019
25 травня
6600
Теги
Головне Іспанія Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
21
хв
Торіно
16:00
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук