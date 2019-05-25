Зозуля з Альбасете грає проти Спортінга Х у боротьбі за вихід до Прімери – пряма трансляція поєдинку

Зозуля з Альбасете в Сегунді

Хіхонський Спортінг приймає на власному полі Альбасете в рамках 40-го туру Сегунди. Пряму відеотрансляцію гри шукайте в цій новині.

Альбасете продовжує боротьбу за пряму путівку в Прімеру. Поразка Гранаді минулого туру негативно вплинула на турнірне становище "механічного сиру" – 6 очок відставання від топ-2.

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За 3 тури до фінішу Альбасете йде на третій сходинці в таблиці. Якщо команда не переможе в сьогоднішньому матчі, то втратить шанси на друге місце та лише відстоюватиме свою позицію в плей-офф.

Роман Зозуля традиційно виходить у стартовому складі команди на гру зі Спортінгом. Хіхонці йдуть в середині турнірної таблиці Сегунди та мають 5-матчеву безвиграшну серію.

Спортінг Хіхон – Альбасете: пряма трансляція поєдинку: