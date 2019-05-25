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Зозуля с Альбасете играет против Спортинга Х в борьбе за выход в Примеру – прямая трансляция поединка

25 мая 18:55 406 Читати українською
Зозуля с Альбасете играет против Спортинга Х в борьбе за выход в Примеру – прямая трансляция поединка
Зозуля с Альбасете в Сегунде

Хихонский Спортинг принимает на своем поле Альбасете в рамках 40-го тура Сегунды. Прямую видеотрансляцию игры ищите в этой новости.

Альбасете продолжает борьбу за прямую путевку в Примеру. Поражение Гранаде в прошлом туре негативно повлияло на турнирное положение "механического сыра" – 6 очков отставания от топ-2.

Зозуля стал игроком матча у Альбасете, но Гранада победила благодаря экс-форварду Боруссии Д – Осасуна выходит в Примеру

За 3 тура до финиша Альбасете идет на третьей строчке в таблице. Если команда не победит в сегодняшнем матче, то потеряет шансы на второе место и будет только отстаивать свою позицию в плей-офф.

Роман Зозуля традиционно выходит в стартовом составе команды на игру со Спортингом. Хихонцы идут в середине турнирной таблицы Сегунды и имеют 5-матчевую безвыигрышную серию.

Спортинг Хихон – Альбасете: прямая трансляция поединка:

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Испания Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете
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