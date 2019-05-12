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Зозуля з Альбасете грає проти Райо Махадаонда у боротьбі за вихід до Прімери – пряма трансляція поєдинку

12 травня 16:50 2235 Читать на русском
Зозуля з Альбасете грає проти Райо Махадаонда у боротьбі за вихід до Прімери – пряма трансляція поєдинку
Зозуля з Альбасете в Сегунді / AupaAlba

Райо Махадаонда приймає на власному полі Альбасете в рамках 38-го туру Сегунди. Пряму відеотрансляцію гри шукайте в цій новині.

Альбасете бореться за пряму путівку в Прімеру, але поки що відстає від прохідного другого місця на 6 очок (при грі в запасі). За 5 турів до фінішу "механічний сир" йде на третій сходинці в турнірній таблиці, перебуваючи в зоні перехідних матчів.

Осасуна дотиснула Альбасете в більшості – Зозуля отримав третю червону картку, шанси на Прімеру погіршуються

Роман Зозуля повертається в основу Альбасете. Попередній матч він пропустив через дискваліфікацію за червону картку, однак сьогодні з'являється в старті на поєдинок з Райо Махадаонда. Суперник Альбасете пасе задніх у Сегунді.

Райо Махадаонда – Альбасете: пряма трансляція поєдинку:

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Теги
Іспанія Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете
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