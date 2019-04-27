Осасуна дотиснула Альбасете в більшості – Зозуля отримав третю червону в стилі Суареса

Роман Зозуля з Альбасете не встояв на полі лідера Сегунди. Осасуна, яка не програвала вдома в сезоні 2018/19, обіграла команду українця, що йшла на другому місці.

Іспанія. Сегунда 2018/19, 36-й тур

Осасуна – Альбасете – 2:0

Голи: У. Гарсія, 70, Р. Гарсія, 78

Вилучення: Дані Торрес, 65, Зозуля, 77 (обидва Альбасете)

Зозуля вийшов у стартовому складі. Перший гольовий момент створив Переа на 18-й. Півзахисник Осасуни увірвався у штрафний гостей і пробив – воротар уже не міг врятувати, але снаряд пройшов повз. Пройшло декілька хвилин, й Ібаньєс обвідним ударом відправляв круглого під дальню стійку, а тут вже воротар Альбасете виручив. Той же хавбек Осасуни знову змусив Надаля попотіти на 21-й – тепер ударом у ближній кут. Черговий розкішний сейв воротаря гостей трапився після пострілу Вільяра.

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Осасуна тут же забила, але у голкіпера Альбасете врізався суперник – арбітр справедливо скасував взяття воріт. Жахливий перший тайм гостей. Лідери Сегунди були кращими і за ударами (7:1), і за моментами (4:0). На 58-й хвилині Зозуля і Бела завадили один одному пробити з вигідної позиції у штрафному суперника. На жаль, Роман уже втретє потрапив у подібну ситуацію в матчі, коли або він, або партнери не відчували момент – цього разу його друг просто зіграв, як захисник, і позбавив шансу на удар.

На 63-й Альбасете залишився в меншості. Дані Торрес заробив другу жовту картку, при цьому травмувавшись – доволі суперечливе рішення, адже суперник врізався в його корпус. Неймовірний гол через себе на 69-й вивів памплонців уперед. Надаль спершу парирував перший постріл, але гравці Альбасете серією рикошетів подарували другу нагоду. Гарсія ефектно пробив ножицями. Через декілька хвилин Вільяр промахнувся з меж воротарського.

Перевага Осасуни росла. В одному з моментів Зозуля лише руками у стилі Луїса Суареса на ЧС-2010 вибив м'яч з лінії воріт. Утім у випадку українця це лише ненадовго відтягнуло вирок. Рубен Гарсія ідеально виконав пенальті. Для Романа це 3-є вилучення в поточному сезоні. Якщо ж врахувати дискваліфікації за жовті картки, то це 5-й випадок, коли він пропустить наступний матч з дисциплінарних причин.

Альбасете перериває серію без поразок на 7-му матчі та втрачає Зозулю. Команда українця вилітає із зони Прімери, хоча Гранада ще не зіграла свій матч – у конкурента в боротьбі за 2-е місце тепер краща різниця голів. Осасуна закріплюється на вершині, відриваючись від переслідувачів на 9 очок – схоже, вже ніщо не зупинить басків на їхньому шляху до еліти.

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