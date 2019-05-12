Зозуля с Альбасете играет против Райо Махадаонда в борьбе за выход в Примеру – прямая трансляция поединка

Райо Махадаонда принимает на своем поле Альбасете в рамках 38-го тура Сегунды. Прямую видеотрансляцию игры ищите в этой новости.

Альбасете борется за прямую путевку в Примеру, но пока отстает от проходного второго места на 6 очков (при игре в запасе). За 5 туров до финиша "механический сыр" идет на третьем месте в турнирной таблице, находясь в зоне переходных матчей.

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Роман Зозуля возвращается в основу Альбасете. Предыдущий матч он пропустил из-за дисквалификации за красную карточку, однако сегодня появляется в старте на поединок с Райо Махадаонда. Соперник Альбасете плохо выступает в Сегунде.

Райо Махадаонда – Альбасете: прямая трансляция поединка: