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Зозуля в основі Альбасете грає проти Депортіво – пряма відеотрансляція матчу Сегунди

17:06 302 Читать на русском
Зозуля в основі Альбасете грає проти Депортіво – пряма відеотрансляція матчу Сегунди
Роман Зозуля / фото із соцмереж

Тренерський штаб іспанського клубу продовжує довіряти нападнику Роману Зозулі.

Український форвард вийшов у основному складі Альбасете на матч четвертого туру Сегунди проти депортіво.

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Стартові три тури чемпіонату Зозуля також розпочинав з перших хвилин і відіграв усі поєдинки до фінального свистка. Роман ще не відзначався голами і отримав 2 жовті картки.

Матч Депортіво – Альбасете розпочався сьогодні (7 вересня) о 17:00 за київським часом.

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Теги
Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля Депортіво Депортіво Іспанія Відеоновини Сегунда
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