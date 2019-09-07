Зозуля в основі Альбасете грає проти Депортіво – пряма відеотрансляція матчу Сегунди

Євро-2020 — 17:53 136
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Кваліфікація Євро-2020: збірна Косово здобула вольову перемогу над Чехією та очолила групу А
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Литва – Україна: стартові склади на матч відбору Євро-2020Євро-2020 — 17:36 3078
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Литва – Україна: де дивитися матч онлайн – відбір Євро-2020Євро-2020 — 17:30 202
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"Тренер з Донецька приїхав у Львів – у цьому є певна екзотика", – Санжар розповів про свої цілі в КарпатахУкраїна — 16:54 311
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Литва – Україна: Шевченко оголосив заявку на матч відбору Євро-2020 – одного гравця довелось викреслитиЗбірна України — 13:58 5959