Зозуля в основі Альбасете грає проти Депортіво – пряма відеотрансляція матчу Сегунди

Тренерський штаб іспанського клубу продовжує довіряти нападнику Роману Зозулі.

Український форвард вийшов у основному складі Альбасете на матч четвертого туру Сегунди проти депортіво.

Зозуля на тренуванні потрапив під "роздачу" гравців Альбасете – відео дня

Стартові три тури чемпіонату Зозуля також розпочинав з перших хвилин і відіграв усі поєдинки до фінального свистка. Роман ще не відзначався голами і отримав 2 жовті картки.

Матч Депортіво – Альбасете розпочався сьогодні (7 вересня) о 17:00 за київським часом.

Наші за кордоном: Ярмоленко повертається, Ребров пише історію, Квашук і Есеола знову забивають і лідирують