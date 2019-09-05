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Зозуля на тренуванні потрапив під "роздачу" гравців Альбасете – відео дня

14:04 430 Читать на русском
Зозуля на тренуванні потрапив під "роздачу" гравців Альбасете – відео дня
Роман Зозуля / Фото ФК Альбасете

Український нападник Альбасете Роман Зозуля доводить, що справа форварда – забивати голи, а не відбирати м'ячі.

На одному із тренуваннь Альбасете гравці вдосконалювали майстерність пасу в один дотик. Роман Зозуля під час цієї вправи виконував роль "руйнівника" і намагався відібрати м'яч.

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Опоненти українця взяли настільки високий темп, що 29-річний форвард інколи не розумів, де саме перебуває м'яч. Варто відзначити, що в підсумку Роман зібрався і зумів відібрати круглого у партнерів.

В поточному сезоні Сегунди Зозуля взяв участь у всіх трьох поєдинках Альбасете, але результативними діями поки не відзначався.

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Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія футбольні курйози Відеоновини Альбасете Альбасете Українці за кордоном
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