toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
РОСІЯ - ХОРВАТІЯ ШВЕЦІЯ - АНГЛІЯ БРАЗИЛІЯ - БЕЛЬГІЯ Новини ЧС 2018

Зозуля узгодив новий контракт з Альбасете

17:44 553 Читать на русском
Зозуля узгодив новий контракт з Альбасете
Роман Зозуля / фото: ФК Альбасете

Нападник Альбасете Роман Зозуля близький до продовження контракту з клубом. Сторони вже узгодили деталі нової угоди.

Роман Зозуля ще як мінімум на сезон залишиться в Альбасете. Нападник та клуб домовились про новий контракт, залишилось лише поставити підписи, стверджує El Digital de Albacete.

Клуб ще раніше запропонував Зозулі новий контракт. Також українець міг перейти в Ов'єдо, фанати якого розкритикували потенційний трансфер українця.

"Нацисти, геть з футболу": Роман Зозуля в Ов'єдо – фанати іспанського клубу блокують трансфер українця

Офіційно контракт ще не підписано, проте видання запевняє, що це справа найближчого часу. Як мінімум наступний сезон Зозуля проведе в Альбасете.

У сезоні 2017/18 Роман Зозуля провів 30 матчів у всіх турнірах за Альбасете, у яких забив 9 м'ячів і зробив 3 асисти.

Теги
Головне Трансфери Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
41
хв
Росія
21:00
Хорватія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук