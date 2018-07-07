Зозуля узгодив новий контракт з Альбасете

Нападник Альбасете Роман Зозуля близький до продовження контракту з клубом. Сторони вже узгодили деталі нової угоди.

Роман Зозуля ще як мінімум на сезон залишиться в Альбасете. Нападник та клуб домовились про новий контракт, залишилось лише поставити підписи, стверджує El Digital de Albacete.

Клуб ще раніше запропонував Зозулі новий контракт. Також українець міг перейти в Ов'єдо, фанати якого розкритикували потенційний трансфер українця.

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Офіційно контракт ще не підписано, проте видання запевняє, що це справа найближчого часу. Як мінімум наступний сезон Зозуля проведе в Альбасете.

У сезоні 2017/18 Роман Зозуля провів 30 матчів у всіх турнірах за Альбасете, у яких забив 9 м'ячів і зробив 3 асисти.