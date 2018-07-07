Зозуля согласовал новый контракт с Альбасете

Нападающий Альбасете Роман Зозуля близок к продлению контракта с клубом. Стороны уже согласовали детали нового соглашения.

Роман Зозуля еще как минимум на сезон останется в Альбасете. Нападающий и клуб договорились о новом контракте, осталось только поставить подписи, утверждает El Digital de Albacete.

Клуб еще раньше предложил Зозуле новый контракт. Также украинец мог перейти в Овьедо, фанаты которого раскритиковали потенциальный трансфер украинца.

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Официально контракт еще не подписан, однако издание утверждает, что это дело ближайшего времени. Как минимум следующий сезон Зозуля проведет в Альбасете.

В сезоне 2017/18 Роман Зозуля провел 30 матчей во всех турнирах за Альбасете, в которых забил 9 мячей и сделал 3 ассиста.