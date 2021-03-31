Альбасете вдома приймав Кастельйон у матчі 32-го туру Сегунди. У зустрічі взяв участь і Роман Зозуля.

Сегунда, 32-й тур

Альбасете – Кастельйон – 0:1

Гол: Фернандес, 63

Поєдинок з перших хвилин розпочав наш Роман Зозуля. Альбасете атакував активніше, а на 15 хвилині заробив пенальті. Українець у боротьбі "змусив" суперника зіграти рукою під час подачі. Щоправда, удар Ортуньйо парирував голкіпер Кастельйона. До перерви Зозуля запам'ятався лише жовтою за фол у штрафному суперника.

Зозуля виконав "фальшивий" асист – Альбасете втратив перемогу, пропустивши двічі у компенсований час

У другій 45-хвилинці "механічний сир" поплатився за свою халатність. Кастельйон перехопив м'яч на своїй половині поля, а Фернандес холоднокровно реалізував вихід віч-на-віч. Альбасете побіг відігруватись, але – марно. Фінальний свисток зафіксував поразку аустайдера. До слова, Зозулю змінили на 75 хвилині.

Після 32-х турів команда нашого співвітчизника залишилась на останній сходинці. Зозуля і Ко здобули лише одну перемогу у дев'яти матчах.

Топ-10 Forbes, друзі з Росії, молода дружина і регбі: чим живе Олександр Ярославський