Зозуля "спровокував" пенальті, який не реалізували – Альбасете знову програв
Альбасете вдома приймав Кастельйон у матчі 32-го туру Сегунди. У зустрічі взяв участь і Роман Зозуля.
Сегунда, 32-й тур
Альбасете – Кастельйон – 0:1
Гол: Фернандес, 63
Поєдинок з перших хвилин розпочав наш Роман Зозуля. Альбасете атакував активніше, а на 15 хвилині заробив пенальті. Українець у боротьбі "змусив" суперника зіграти рукою під час подачі. Щоправда, удар Ортуньйо парирував голкіпер Кастельйона. До перерви Зозуля запам'ятався лише жовтою за фол у штрафному суперника.
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У другій 45-хвилинці "механічний сир" поплатився за свою халатність. Кастельйон перехопив м'яч на своїй половині поля, а Фернандес холоднокровно реалізував вихід віч-на-віч. Альбасете побіг відігруватись, але – марно. Фінальний свисток зафіксував поразку аустайдера. До слова, Зозулю змінили на 75 хвилині.
Після 32-х турів команда нашого співвітчизника залишилась на останній сходинці. Зозуля і Ко здобули лише одну перемогу у дев'яти матчах.
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