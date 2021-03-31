Альбасете дома принимал Кастельон в матче 32-го тура Сегунды. В матче принял участие и Роман Зозуля.

Сегунда, 32-й тур

Альбасете – Кастельон – 0:1

Гол: Фернандес, 63

Поединок с первых минут начал наш Роман Зозуля. Альбасете атаковал активнее, а на 15 минуте заработал пенальти. Украинец в борьбе "заставил" соперника сыграть рукой при подаче. Правда, удар Ортуньйо парировал голкипер Кастельона. До перерыва Зозуля запомнился лишь желтой за фол в штрафной соперника.

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Во второй 45-минутке "механический сыр" поплатился за свою халатность. Кастельон перехватил мяч на своей половине поля, а Фернандес хладнокровно реализовал выход один на один. Альбасете побежал отыгрываться, но – бесполезно. Финальный свисток зафиксировал поражение аустайдера. К слову, Зозулю сменили на 75 минуте.

После 32-х туров команда нашего соотечественника осталась на последней строчке. Зозуля и Ко одержали лишь одну победу в девяти матчах.

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