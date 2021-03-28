Сегунда, 31 тур

Жирона – Альбасете – 1:2

Голи: Сілла, 90+2, Стуані, 90+5 – Ортуньйо, 68

Команді Романа Зозулі вкрай необхідні очки. До завершення сезону все ближче, а зону вильоту покинути ніяк не вдається. Здавалося, що сьогодні це станеться, але божевілля на останніх хвилинах все перекреслило.

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Гості забили в середині другого тайму. Після прострілу з флангу Зозуля дезорієнтував суперників і пропустив м'яч на Ортуньйо, який увігнав його у сітку. Однак Жирона не здавалася до самого кінця, за що отримала нагороду. Альбасете примудрився пропустити у компенсований час двічі і їде додому ні з чим.