Зозуля прокоментував чутки про свій можливий перехід у клуб Ла Ліги

Форвард Альбасете Роман Зозуля розповів про деталі контракту з Альбасете і свій можливий переїзд у Прімеру.

"Якщо ми виходимо в Ла Лігу, у мене контракт ще на рік продовжується. Якщо залишаємося в Сегунді, контракт закінчується.

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Щодо Ла Ліги ходять чутки, і в минулому ходили. У Прімері багато команд бояться через ту ситуацію з Райо Вальєкано. Тут для кожної команди фанати відіграють велику роль в житті клубу.

У минулому році моєму агенту телефонували і запитували: "Чи можеш нам привезти такого українця-форварда, як Рому? Такого самого, але не Зозулю".

Дуже багато команд розмовляють з агентом, дуже хочуть мене, але в той же момент дуже сильно бояться, як сприймуть це фанати. Навіть у Сегунді граємо, то вболівальники однієї команди нормально, а інші кричать "фашист" і так далі. Я не звертаю увагу.

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Я так розумію, у мене є шанс зіграти в Ла Лізі, тільки якщо Альбасете вийде. Інший шанс навряд чи буде, тому що багато хто хоче, але бояться реакції фанів", – сказав Зозуля в програмі Циганик LIVE.