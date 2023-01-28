Райо Махадаонда мінімально перемогла Уніоністас де Саламанка, а Роман Зозуля зіграв у матчі з перших хвилин. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, Сегунда Б, 21-й тур

Райо Махадаонда – Уніоністас де Саламанка – 1:0

Гол: Хаві Рос, 9

Зозуля отримав місце в стартовому складі, що досі залишається хорошою традицією для Райо Махадаонди. Усі матчі, в яких українець виходив з перших хвилин, команда незмінно вигравала. Вже на 2 хвилині Роман міг забити, проте його удару головою завадив воротар.

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Дуже скоро команда українця забила, як виявилось, вирішальний гол у зустрічі, Хаві Рос став автором м'яча. Щодо Зозулі, то Роман відіграв 72 хвилин, після чого був замінений.

Таким чином, Райо Махадаонда набрала 25 очок та піднялась на 13 місце, впритул наблизившись до сьогоднішнього суперника, Уніоністас де Саламанка – клуби розділяє 1 бал.

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