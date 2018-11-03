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Зозуля натякнув, що не проти повернутись у збірну України

15:21 255 Читать на русском
Зозуля натякнув, що не проти повернутись у збірну України
Роман Зозуля / Фото ФФУ

Форвард Альбасете Роман Зозуля успішними виступами в Іспанії доводить, що заслуговує на виклик у збірну України.

Нагадаємо, в останньому матчі Сегунди Альбасете – Хімнастік Роман двічі відзначився у воротах гостей (згодом, один з м'ячів переписали на автогол суперника), чим приніс свої команді перемогу (2:0).

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Агент Зозулі Володимир Кузьменко у захваті від успіхів свого клієнта і вирішив викласти відео з голом Романа у facebook.

"Друзі, судіть самі, а я впевнений, що цей хлопець повинен грати за ту країну яку любить і цінує", – підписав відеоролик Кузьменко.

Варто відзначити, що Зозуля оцінив такий допис лайком. Можливо, Андрій Миколайович Шевченко отримав натяк, як вирішити проблему з нападниками у збірній України?

Теги
Роман Зозуля Роман Зозуля Збірна України Володимир Кузьменко Андрій Шевченко Андрій Шевченко Альбасете Альбасете
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