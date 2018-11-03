Зозуля намекнул, что не против вернуться в сборную Украины

Форвард Альбасете Роман Зозуля успешными выступлениями в Испании доказывает, что заслуживает на вызов в сборную Украины.

Напомним, в последнем матче Сегунды Альбасете – Химнастик Роман дважды отметился в воротах гостей (впоследствии, один из мячей переписали на автогол соперника), чем принес своей команде победу (2:0).

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Агент Зозули Владимир Кузьменко в восторге от успехов своего клиента и решил выложить видео с голом Романа в facebook.

"Друзья, судите сами, а я уверен, что этот парень должен играть за ту страну которую любит и ценит", – подписал видеоролик Кузьменко.

Стоит отметить, что Зозуля оценил такую подпись лайком. Возможно, Андрей Николаевич Шевченко получил намек, как решить проблему с нападающими в сборной Украины?