Зозуля красивим голом допоміг Альбасете перемогти Хімнастік

Альбасете Романа Зозулі здобув перемогу у матчі 12 туру Сегунди проти Хімнастіка. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Український нападник вийшов на поле у стартовому складі. На 16-й хвилині він відкрив рахунок у матчі, проте його гол згодом переписали як автогол гравця Хімнастіка.

Зозуля забив гол ударом через себе у ворота Хімнастіка

Через 5 хвилин після цього Зозуля ударом через себе подвоїв перевагу господарів та вбив інтригу у матчі. Замінили українця на 82-й хвилині.

Альбасете після 12 турів має в активі 20 очок та перебуває на 5 місці у таблиці. На рахунку Зозулі – 3 забиті м'ячі у чемпіонаті.

Сегунда, 12 тур

Альбасете – Хімнастік – 2:0

Голи: Альбентоса, 16 (автогол), Зозуля, 21