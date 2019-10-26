Зозуля голом приніс Альбасете сенсаційну перемогу над лідером Сегунди – команда українця вирвалась на другу сходинку

Альбасете з нападником Романом Зозулею у складі перервав переможну серію Кадіса, який з величезним відривом очолює турнірну таблицю Сегунди.

Іспанія. Сегунда 2019/20, 13 тур

Альбасете – Кадіс – 1:0

Гол: Зозуля, 90+3

Команда українця не злякалася приїзду потужного суперника, який до цього мав серію з п'яти перемог поспіль. Альбасете чудово провів перший тайм і перевершив суперника у всіх ключових компонентах. Єдине, чого не вистачало "механічному сиру" – точності. Із семи пострілів лише два летіли у площину воріт, жоден з них так і не призвів до гола.

"Яремчук врятував честь бельгійців". Новий контракт, компліменти тренера та захоплення ЗМІ після топ-матчу українця

У другій половині Кадіс перехопив ініціативу і сам почав створювати моменти. Втім, захист Альбасете втримав свої ворота "сухими" і подарував команді надію на здобуття очок. Все йшло до логічної нічиєї, допоки своє вагоме слово сказав Роман Зозуля.

Українець не надто вдало провів практично весь поєдинок, часто губив м'яч і не міг допомогти своїм партнерам в атакувальних діях. Однак на останній хвилині нападник Альбасете вирвав для своєї команди перемогу, замкнувши головою подачу Педро Санчеса з правого флангу.

Саме гол врятував оцінку Зозулі від авторитетного ресурсу SofaScore. До цього українець був одним з найгірших у команді, проте вирішальний м'яч підняв його бал до цілком пристойних 7.3 – третій результат серед гравців Альбасете.

Після перемоги команда українця принаймні тимчасово пробилась на другу позицію Сегунди. Альбасете має 22 очки, що на два більше ніж у Альмерії та Фуенлабради (у обох матч в запасі). Кадіс попри поразку впевнено тримає лідерство – 31 пункт.

Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду