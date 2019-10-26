Зозуля голом принес Альбасете сенсационную победу над лидером Сегунды – команда украинца вырвалась на второе место

Альбасете с нападающим Романом Зозулей в составе прервал победную серию Кадиса, который с огромным отрывом возглавляет турнирную таблицу Сегунды.

Испания. Сегунда 2019/20, 13 тур

Альбасете – Кадис – 1:0

Гол: Зозуля, 90+3

Команда украинца не испугалась приезда мощного соперника, который до этого имел серию из пяти побед подряд. Альбасете прекрасно провел первый тайм и превзошел соперника во всех ключевых компонентах. Единственное, чего не хватало "механическому сыру" – точности. Из семи выстрелов только два летели в створ, ни один из них так и не привел к голу.

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Во второй половине Кадис перехватил инициативу и сам начал создавать моменты. Впрочем, защита Альбасете удержала свои ворота "сухими" и подарила команде надежду на очки. Все шло к логичной ничьей, пока свое весомое слово не сказал Роман Зозуля.

Украинец не слишком удачно провел практически весь поединок, часто терял мяч и не мог помочь своим партнерам в атакующих действиях. Однако на последней минуте нападающий Альбасете вырвал для своей команды победу, замкнув головой подачу Педро Санчеса с правого фланга.

Именно гол спас оценку Зозули от авторитетного ресурса SofaScore. До этого украинец был одним из худших в команде, однако решающий мяч поднял его бал к вполне приличным 7.3 – третий результат среди игроков Альбасете.

После победы команда украинца по крайней мере временно пробилась на вторую позицию Сегунды. Альбасете имеет 22 очка, что на два больше чем у Альмерии и Фуенлабрады (у обоих матч в запасе). Кадис, несмотря на поражение, уверенно лидирует – 31 пункт.

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