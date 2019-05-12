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Зозуля відзначився дублем та асистом за Альбасете в першому матчі після дискваліфікації

12 травня 18:24 5404 Читать на русском
Зозуля відзначився дублем та асистом за Альбасете в першому матчі після дискваліфікації
Роман Зозуля / фото із соцмереж

Нападник Альбасете Роман Зозуля вийшов в стартовому складі на матч 38-го туру Сегунди проти Райо Махадаонда.

Роман Зозуля попередній матч Альбасете пропустив через дискваліфікацію за червону картку. Українець відзначив своє повернення результативними діями. Вже на 5-й хвилині Роман відзначився асистом на Манажа, на 11-й забив сам, а на 30-й оформив дубль.

Зозуля з Альбасете грає проти Райо Махадаонда у боротьбі за вихід до Прімери – пряма трансляція поєдинку

Альбасете бореться за пряму путівку в Прімеру, але поки що відстає від прохідного другого місця на 6 очок (при грі в запасі). За 5 турів до фінішу "механічний сир" йде на третій сходинці в турнірній таблиці, перебуваючи в зоні перехідних матчів.

Відео асисту Зозулі:

Відео першого гола Зозулі:

Відео другого гола Зозулі:

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Відеоновини Головне Іспанія Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете Сегунда
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