Зозуля відзначився дублем та асистом за Альбасете в першому матчі після дискваліфікації

Нападник Альбасете Роман Зозуля вийшов в стартовому складі на матч 38-го туру Сегунди проти Райо Махадаонда.

Роман Зозуля попередній матч Альбасете пропустив через дискваліфікацію за червону картку. Українець відзначив своє повернення результативними діями. Вже на 5-й хвилині Роман відзначився асистом на Манажа, на 11-й забив сам, а на 30-й оформив дубль.

Зозуля з Альбасете грає проти Райо Махадаонда у боротьбі за вихід до Прімери – пряма трансляція поєдинку

Альбасете бореться за пряму путівку в Прімеру, але поки що відстає від прохідного другого місця на 6 очок (при грі в запасі). За 5 турів до фінішу "механічний сир" йде на третій сходинці в турнірній таблиці, перебуваючи в зоні перехідних матчів.

Відео асисту Зозулі:

Відео першого гола Зозулі: