"Катар підтримав ініціативу президента України, але ФІФА її заблокувала і не дозволить показувати відеозвернення президента перед фінальною грою.

Офіс Президента буде поширювати відео незалежно від того, чи випустить ФІФА його у свій ефір. Рішення заблокувати його покаже, що ФІФА втратила своє цінне розуміння футболу як гри, яка об'єднує людей, а не підтримує розбіжності", – CNN цитує листа від Офісу Президента.

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Також джерело отримало відеокопію звернення Зеленського, яке було записане заздалегідь. У ролику очільник нашої держави каже, що футбол покликаний поєднати світ і закликає до "чемпіонату світу, а не світової війни". ФІФА визнала це повідомлення надто політичним і в п'ятницю відправила копію тексту звернення до штаб-квартири у Швейцарії.

"У зверненні президента немає нічого політичного чи чогось іншого, що надає політичного забарвлення спортивній події. Там немає суб'єктивних оцінок, політичних сигналів і тим паче звинувачень. ФІФА ще має час, щоб виправити свою помилку. ФІФА не повинна боятися, що слова миру пролунають на всесвітньому святі футболу", – було підкреслено у листі ОП.

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