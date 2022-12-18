Сегодня, в день финала чемпионата мира, стало известно об отказе ФИФА показать перед игрой Аргентина – Франция обращение Владимира Зеленского с призывом оказать содействие миру в Украине.

Зеленский уже записал выступление для финала ЧМ-2022 – Катар не против, но ФИФА держится за позорную позицию

"Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми. Вот почему войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом, как это происходит сейчас в Катаре! Чемпионат мира, а не мировая война. Это возможно!

Это слова из обращения президента Зеленского. Никакой политики, только констатация нашей жестокой реальности. Они могли бы прозвучать сегодня перед финалом ЧМ, но для ФИФА российские деньги важнее мира.

И я все равно хочу, чтобы это обращение услышал каждый. Смотрим сегодня финал и болеем за лучших! Болеем за Украину!" – написал Зозуля в Instagram, добавив видеозапись речи Владимира Зеленского.

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция стартует в 17:00.