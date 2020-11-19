"Коли ми грали з Еспаньйолом (2019 рік. – прим.), я спілкувався з їхніми власниками, китайцями. Вони мені кажуть, що у них бюджет 100 мільйонів євро. Я кажу, дайте нам 20 мільйонів і ми будемо грати в Лізі Чемпіонів. Їх це зацікавило. Але відлякала ситуація в Україні: війна, незрозуміла економіка, патологічна корупція.

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Роки чотири тому через одну австрійську юридичну компанію на Зорю виходили також араби. Ми розмовляли, їм було цікаво, але знову ж таки, те що відбувається в Україні ..." – сказав Рафаїлов у ефірі FootballHub.

Додамо, що Сергій Рафаїлов покинув посаду генерального директора Зорі 26 березня. Функціонер працював у луганському клубі з осені 2009 року.

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