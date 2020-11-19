Бывший гендиректор луганской Зари Сергей Рафаилов признался, что в свое время разговаривал с иностранными инвесторами о приобретении клуба.

"Когда мы играли с Эспаньолом (2019 год. – прим.), Я общался с их владельцами, китайцами. Они мне говорят, что у них бюджет 100 млн евро. Я говорю, дайте нам 20 миллионов и мы будем играть в Лиге Чемпионов. Их это заинтересовало. Но отпугнула ситуация в Украине: война, непонятная экономика, патологическая коррупция.

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Года четыре назад через одну австрийскую юридическую компанию на Зарю выходили также арабы. Мы разговаривали, им было интересно, но опять же, происходящее в Украине..." – сказал Рафаилов в эфире FootballHub.

Добавим, что Сергей Рафаилов покинул пост генерального директора Зари 26 марта. Функционер работал в луганском клубе с осени 2009 года.

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