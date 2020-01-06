Зоря зробила запит щодо трансферу нападника болгарського ЦСКА 1948

Луганська Зоря зацікавилась форвардом болгарського ЦСКА 1948 Деніславом Алєксандровим.

"Ми отримували пропозицію від Аріса, але відхилили її. Вона не відповідає нашим очікуванням. Тепер є запит від Зорі. Але ми вважаємо за краще зберігати наших футболістів, у нас серйозні цілі. Хочемо створити сильну команду.

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Потрібно, щоб ми отримали пропозицію, від якої неможливо відмовитися. Звичайно, ми поговорили з Алєксандровим, він задоволений перебуванням в клубі, хоче проявити себе", – цитує президента ЦСКА 1948 Добріна Генова Sportal.bg.

Зазначимо, що Алєксандров є вихованцем Лудогорця. На початку 2019 року він у статусі вільного агента підписав контракт із ЦСКА 1948, який виступає у другому за рангом дивізіоні чемпіонату Болгарії. В поточному сезоні 22-річний футболіст зіграв 17 матчів і забив 4 голи.

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