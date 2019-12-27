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Зоря цікавиться півзахисником збірної Люксембургу, – ЗМІ

16:20 123 Читать на русском
Зоря цікавиться півзахисником збірної Люксембургу, – ЗМІ
Кріс Філліпс / Сайт Легії

Зоря взимку може підсилитися хавбеком Крісом Філліпсом, який виступає за польську Легію та збірну Люксембургу.

Луганський клуб цікавиться 25-річним опорником, інформує сайт zarya.lg.ua.

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Джерело стверджує, що зоря вже встигла зробити офіційний запит щодо гравця. Контракт Філліпса з Легією чинний до кінця 2019 року, однак в ньому є опція продовження ще на один сезон. Щоправда, хавбека важко назвати стабільним гравцем основи польскої команди – у 2018 році він жодного разу не виходив на поле за Легію.

В останні місяці Філліпс отримував ігровий час лише за збірну Люксембургу – матч відбору на Євро-2020 проти Сербії (14 листопада). Авторитетний портал Transfermarkt оцінює потенційного новачка Зорі в 500 тисяч євро.

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