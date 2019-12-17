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Зоря визначилась із місцем проведення тренувальних зборів

14:07 315 Читать на русском
Зоря визначилась із місцем проведення тренувальних зборів
Гравці Зорі / фото: ФК Зоря

Луганська Зоря проведе три тренувальних збори в рамках підготовки до весінньої частини УПЛ.

Гравці Зорі вирушили у відпустку, яка триватиме до 12 січня, повідомляє офіційний сайт луганців.

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Одразу після завершення відпочинку футболісти вирушать на перший тренувальний збір, який пройде в Запоріжжі з 13 по 17 січня.

19 січня команда відправиться до Туреччини, перший збір триватиме до 30 січня. Другий турецький збір запланований на 2-15 лютого.

Зазначимо, що наступний матч УПЛ Зоря проведе 17 лютого, суперником луганців стане Маріуполь.

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Теги
Зоря Зоря Зимові збори
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