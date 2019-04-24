Зоря вирвала вольову перемогу в матчі із Львовом та піднялась у зону єврокубків

Відбувся черговий поєдинок 25-го туру УПЛ між Зорею та Львовом.

Команди дуже повільно розпочали поєдинок, глядачі відверто нудьгували на трибунах. За перший тайм варто відзначити, лише стандарт у виконанні ФК Львів на 42-й хвилині, який і відкрив рахунок. Воронін виконав навіс у штрафний майданчик а Бруно Дуарте зрізав м'яч головою у дальній кут.

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Друга половина зустрічі виглядала значно цікавішою. Суперники не соромились загострювати гру, що і принесло свої плоди для луганців. На 56-й хвилині з тогож правого флангу господарі розвинули класну атаку, яку завершив Пилип Будківський, відзначившись дебютним голом після повернення в Зорю. Луганці могли виходити вперед на 66-й хвилині, але після потужного удару Кабаєва львів'ян врятувала поперечка.

Здавалось, що нічия неминуча, але арбітр втрутився в гру та призначив 11-метровий у ворота Львова на 90+1 хвилині. Хавбек збірної України Олександр Караваєв впевнено реалізував стандарт

Перемога піднесла Зорю на 4-ту сходинку УПЛ (35 очок), яка дає право зіграти у кваліфікації Ліги Європи. Найближчий переслідувач луганців Маріуполь поступається лише двома пунктами. Львів – 6-й (30 очок).

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