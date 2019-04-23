Ворскла врятувала нічию з Десною, поступаючись в три голи

У матчі 25 туру УПЛ чернігівська Десна на виїзді розписала бойову нічию з полтавською Ворсклою. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

В рамках 25 туру чемпіонату України у другій групі Ворскла приймала Десну. Полтавці не могли перемогти вже шість матчів поспіль, що призвело до перестановок навіть на тренерському містку: Віталій Косовський змінив на цьому посту Василя Сачко. Чернігівці лідирували у другій групі і наздогнати їх могла хіба-що Ворскла.

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Вже на самому початку матчу Михайло Сергійчук увірвався у штрафний майданчик суперника і відкрив рахунок у зустрічі. На 14-й хвилині, після удару Андрія Богданова, голкіпер Ворскли невдало відбив м’яч, який увігнав у пусті ворота набігавший Дмитро Хльобас. На 28-й хвилині Євгеній Мартиненко за межами штрафного майданчика зачепив суперника і суддя вказав на одинадцятиметрову позначку. Доволі спірний пенальті взявся виконувати Артем Фаворов, однак пробив прямісінько у руки Олександру Ткаченку. За три хвилини до закінчення першого тайму Сергійчук увірвався до штрафного майданчика і красивим обвідним ударом зробив дубль.

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У другому таймі Ворскла з перших хвилин кинулась відіграватись і вже на 52-й хвилині Артем Габелок з кута штрафного майданчика відквитав один м’яч. На 62-й хвилині Кобахідзе збив у штрафному суперника і суддя вдруге призначив пенальті. Його впевнено реалізував В'ячеслав Шарпар. Після голу Ворскла взялась бомбардувати ворота Десни, а чернігівці старались ловити суперника на контратаках. На 71-й хвилині Ніколас Карека виявився найспритнішим у штрафному суперника і добив м’яч у ворота після відскоку.

Після цього матчу Десна залишається на першій сходинці з 35-ма очками, Ворскла йде другою і набирає 30 пунктів.

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