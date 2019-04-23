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Ворскла врятувала нічию з Десною, поступаючись в три голи

21:20 255 Читать на русском
Ворскла врятувала нічию з Десною, поступаючись в три голи
Ворскла врятувала нічию з Десною, поступаючись в три голи

У матчі 25 туру УПЛ чернігівська Десна на виїзді розписала бойову нічию з полтавською Ворсклою. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

52’ Артем Габелок
62’ В'ячеслав Шарпар
71’ Ніколас Карека
 
Михайло Сергійчук 2’
Дмитро Хльобас 14’
Михайло Сергійчук 42’
2’ Михайло Сергійчук
14’ Дмитро Хльобас
42’ Михайло Сергійчук
52’ Артем Габелок
62’ В'ячеслав Шарпар
71’ Ніколас Карека

В рамках 25 туру чемпіонату України у другій групі Ворскла приймала Десну. Полтавці не могли перемогти вже шість матчів поспіль, що призвело до перестановок навіть на тренерському містку: Віталій Косовський змінив на цьому посту Василя Сачко. Чернігівці лідирували у другій групі і наздогнати їх могла хіба-що Ворскла.

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Вже на самому початку матчу Михайло Сергійчук увірвався у штрафний майданчик суперника і відкрив рахунок у зустрічі. На 14-й хвилині, після удару Андрія Богданова, голкіпер Ворскли невдало відбив м’яч, який увігнав у пусті ворота набігавший Дмитро Хльобас. На 28-й хвилині Євгеній Мартиненко за межами штрафного майданчика зачепив суперника і суддя вказав на одинадцятиметрову позначку. Доволі спірний пенальті взявся виконувати Артем Фаворов, однак пробив прямісінько у руки Олександру Ткаченку. За три хвилини до закінчення першого тайму Сергійчук увірвався до штрафного майданчика і красивим обвідним ударом зробив дубль.

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У другому таймі Ворскла з перших хвилин кинулась відіграватись і вже на 52-й хвилині Артем Габелок з кута штрафного майданчика відквитав один м’яч. На 62-й хвилині Кобахідзе збив у штрафному суперника і суддя вдруге призначив пенальті. Його впевнено реалізував В'ячеслав Шарпар. Після голу Ворскла взялась бомбардувати ворота Десни, а чернігівці старались ловити суперника на контратаках. На 71-й хвилині Ніколас Карека виявився найспритнішим у штрафному суперника і добив м’яч у ворота після відскоку.

Після цього матчу Десна залишається на першій сходинці з 35-ма очками, Ворскла йде другою і набирає 30 пунктів.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

Теги
Ворскла Ворскла Десна Десна Ворскла - Десна
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