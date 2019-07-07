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Зоря скасувала контрольний матч проти Пролетера

7 липня 19:10 499 Читать на русском
Зоря скасувала контрольний матч проти Пролетера
Віктор Скрипник / Фото офіційного сайту Зорі

У луганців виникли певні проблеми під час міжсезонних зборів.

Команда Віктора Скрипника скасувала спаринг проти сербського Пролетера через негоду.

Шахтар знову проведе два спаринги в один день – цього разу суперниками стануть команди з Австрії та Сербії

У Словенії, де п'ята команда УПЛ готується до сезону 2019/2020, здійнявся потужний вітер з дощем і грозами. Через це гра з представником чемпіонату Сербії не відбудеться, інформує офіційний сайт Зорі. Матч був запланований на 19:00.

Замість нього луганці готуються 8 липня провести контрольний поєдинок проти хорватської Рієки о 12:00.

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Теги
Пролетер Пролетер Міжсезонні збори Товариські матчі Зоря Зоря
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