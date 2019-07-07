Зоря скасувала контрольний матч проти Пролетера

У луганців виникли певні проблеми під час міжсезонних зборів.

Команда Віктора Скрипника скасувала спаринг проти сербського Пролетера через негоду.

Шахтар знову проведе два спаринги в один день – цього разу суперниками стануть команди з Австрії та Сербії

У Словенії, де п'ята команда УПЛ готується до сезону 2019/2020, здійнявся потужний вітер з дощем і грозами. Через це гра з представником чемпіонату Сербії не відбудеться, інформує офіційний сайт Зорі. Матч був запланований на 19:00.

Замість нього луганці готуються 8 липня провести контрольний поєдинок проти хорватської Рієки о 12:00.