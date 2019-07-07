Шахтар знову проведе два спаринги в один день – цього разу суперниками стануть команди з Австрії та Сербії

Донеччани продовжують інтенсивну підготовку до сезону 2019/2020.

На 8 липня чемпіон України запланував два контрольні матчі, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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О 13:00 "гірники" зустрінуться з восьмою командою чемпіонату Сербії – Пролетером. А вже о 19:00 підопічні Луїша Каштру проведуть спаринг з Вольфсбергом, який посів четверту сходинку австрійської Бундесліги.

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Нагадаємо, 5 липня Шахтар також зіграв два матчі в один день. Тоді суперниками "помаранчево-чорних" були Юрдінген і Копенгаген.