Ліга Європи. Кваліфікація, 3-й раунд

АЕК Ларнака – Партизан – 2:1

Голи: Гарсія, 34, Мілічевіч, 70 – Меніг, 18

Мальме – Дюделанж – 3:0

Гол: Телін, 54, Тойвонен, 81, Бірманчевіч, 85

Фенербахче – Словацко – 3:0

Голи: Мор, 17, Лінкольн, 45+2, 81

Кіпрський АЕК зробив крок до виходу в наступний раунд, де переможець двоматчевої дуелі з Партизаном зіграє проти нашого СК Дніпро-1. Цікаво, що переможний гол команда з Ларнаки забила завдяки асисту Бруну Гами. Португалець свого часу виступав за Дніпро, з яким грав у фіналі Ліги Європи.

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Фенербахче, який опустився в Лігу Європи після поразки від Динамо в кваліфікації ЛЧ, легко розібрався зі Словацко.