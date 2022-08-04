Ліга Європи: Фенербахче розгромив Словацко, екс-гравець Дніпра віддав асист на переможний гол
Відбулися перші матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Результати – у цій новині на "Футбол 24".
Ліга Європи. Кваліфікація, 3-й раунд
АЕК Ларнака – Партизан – 2:1
Голи: Гарсія, 34, Мілічевіч, 70 – Меніг, 18
Мальме – Дюделанж – 3:0
Гол: Телін, 54, Тойвонен, 81, Бірманчевіч, 85
Фенербахче – Словацко – 3:0
Голи: Мор, 17, Лінкольн, 45+2, 81
Кіпрський АЕК зробив крок до виходу в наступний раунд, де переможець двоматчевої дуелі з Партизаном зіграє проти нашого СК Дніпро-1. Цікаво, що переможний гол команда з Ларнаки забила завдяки асисту Бруну Гами. Португалець свого часу виступав за Дніпро, з яким грав у фіналі Ліги Європи.
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Фенербахче, який опустився в Лігу Європи після поразки від Динамо в кваліфікації ЛЧ, легко розібрався зі Словацко.