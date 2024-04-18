Матч Зоря – Шахтар відбудеться сьогодні, 18 квітня, на стадіоні "Лівий берег" у Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на ютуб-каналі FootballHub, а також на телеканалі УНІАН. Гру розсудить Дмитро Панчишин.

Взимку від Зорі не очікували нічого хорошого. Команда боролася за виживання, мала серйозні проблеми на зборах і залишилась без кількох важливих футболістів – причому суто через відсторонення на тлі небажання перепідписувати контракт. По ходу весняної частини сезону ще й був скандал з бойкотом через несплату преміальних.

Здавалося, що Зоря цілком може вилетіти, однак команда так не думала. Навесні підопічні Юрія Коваля зазнали тільки двох поразок – обидві завдало Динамо, причому напівмолодіжним складом "чорно-білі" зіграли навіть краще за основу. При цьому луганці перемогли Ворсклу, Минай, Металіст 1925 і Чорноморець із сумарним рахунком 6:1, а у матчі з СК Дніпро-1 вдалося закамбечити з 0:2 до 2:2. Ну і про нічию з Олександрією слід не забувати.

І знаєте що? У більшості випадків результати були справедливими. Футбол Зорі навіть можна назвати симпатичним – і це дійсно був футбол зі значною кількістю моментів, а не легка атлетика. Як наслідок, Зоря відірвалася від зони вильоту на 6 очок при двох іграх у запасі (сьогодні залишиться тільки одна), а до топ-7 бракує всього 4-х залікових балів. І Зоря відповідає рівню топ-7.

Можна було сказати, що всі ці матчі й результати не мають значення у контексті протистояння з Шахтарем, адже "гірники" на декілька порядків сильніші. Воно то так – от тільки з Ворсклою клас донеччан проявився тільки в результаті (1:0). Моментів, за винятком гола та кількох кросів, у гранда не виникало, а полтавці виглядали навіть цікавіше. І це вже не перша така звитяга чинного чемпіона.

Можна згадати першу годину гри з Кривбасом, де "помаранчево-чорні" мали тільки два гольових стандарти. Можна згадати провальний перший тайм з Колосом – або ж поєдинок з Оболонню, у якому Шахтар запанікував під пресингом, не дотягнувши навіть до 70% точності пасів уперед і допустивши 15 низьких втрат. Ну і 0:0 з Олександрією.

Звісно, варто не забувати про розгром Чорноморця, впевнений тріумф з Рухом і загальну 7-матчеву переможну серію в УПЛ. Донеччани дійсно вивозять на класі. Такий футбол навіть можна назвати чемпіонським – команда здобуває необхідний результат за будь-якої гри, і робить це на вирішальному відрізку сезону. Динамо прямо зараз тримається в одному заліковому балі позаду.

Тим не менш, Шахтар ризикує. "Гірників" перестали боятись. Навіть Оболонь сміливо й успішно пресингує гранда перед його штрафним, а Ворскла, Колос та інші середняки грають з чемпіоном на перемогу (хоч і не виходить). Рано чи пізно розхлябаність підопічних Маріно Пушіча призведе до втрати очок – і Зорі цілком до снаги оформити її.

Кадрова ситуація

Травмовані: Боль – Судаков (під питанням)

Дискваліфіковані: Зубков (Шахтар)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Шахтар

Зоря: Сапутін – Бутко, Джордан, Батагов, Вантух – Яцик, Башіч – Кирюханцев, Чурко, Антюх – Герреро

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Степаненко – Швед, Бондаренко, Криськів, Кевін – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – перемога Шахтаря

Шахтарю точно доведеться зіграти без Зубкова (можливо, не в одному турі). До того ж, існують питання щодо готовності Судакова – Георгій отримав пошкодження у матчі з Ворсклою. Він тренувався з командою, але чи стане ним ризикувати Маріно Пушіч?

Ймовірно, що стане. Без Георгія донеччани стають якщо не рядовою командою, то точно не елітною. Тим не менш, "помаранчево-чорні" здаються фаворитами – і справа не тільки у класі команд, а й у виступах Зорі проти найсильніших суперників. Динамівцям двічі програли безнадійно, а з СК Дніпро-1 моментів не створювали до 60-х хвилин (тоді вже було 0:2 на користь "жовто-чорних").

Попри всю симпатичність, у футболі луганців помітна стеля можливостей. Шахтар точно вище – і Шахтар перемагає, попри будь-які складнощі. Саме тому ми ставимо на успіх гранда.

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