Матч Заря – Шахтер состоится сегодня, 18 апреля, на стадионе "Левый берег" в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на ютуб-канале FootballHub, а также на телеканале УНИАН. Игру рассудит Дмитрий Панчишин.

Зимой от Зари не ожидали ничего хорошего. Команда боролась за выживание, имела серьезные проблемы на сборах и осталась без нескольких важных футболистов – причем сугубо из-за отстранения на фоне нежелания переподписывать контракт. По ходу весенней части сезона еще и был скандал с бойкотом из-за неуплаты премиальных.

Казалось, что Заря вполне может вылететь, однако команда так не думала. Весной подопечные Юрия Коваля потерпели только два поражения – оба нанесло Динамо, причем полумолодежным составом "черно-белые" сыграли даже лучше основы. При этом луганчане победили Ворсклу, Минай, Металлист 1925 и Черноморец с суммарным счетом 6:1, а в матче с СК Днепр-1 удалось закамбечить с 0:2 до 2:2. Ну и о ничьей с Александрией следует не забывать.

И знаете что? В большинстве случаев результаты были справедливыми. Футбол Зари даже можно назвать симпатичным – и это действительно был футбол с внушительным количеством моментов, а не легкая атлетика. Как следствие, Заря оторвалась от зоны вылета на 6 очков при двух играх в запасе (сегодня останется только одна), а до топ-7 не хватает всего 4-х зачетных баллов. И Заря соответствует уровню топ-7.

Можно было сказать, что все эти матчи и результаты не имеют значения в контексте противостояния с Шахтером, ведь "горняки" на несколько порядков сильнее. Оно то так – вот только с Ворсклой класс дончан проявился только в результате (1:0). Моментов, за исключением гола и нескольких кроссов, у гранда не возникало, а полтавчане выглядели даже интереснее. И это уже не первая такая победа действующего чемпиона.

Можно вспомнить первый час игры с Кривбассом, где "оранжево-черные" имели только два голевых стандарта. Можно вспомнить провальный первый тайм с Колосом – или поединок с Оболонью, в котором Шахтер запаниковал под прессингом, не дотянув даже до 70% точности пасов вперед и допустив 15 низких потерь. Ну и 0:0 с Александрией.

Конечно, стоит не забывать про разгром Черноморца, уверенный триумф с Рухом и общую 7-матчевую победную серию в УПЛ. Дончане действительно вывозят на классе. Такой футбол даже можно назвать чемпионским – команда добывает необходимый результат при любой игре, и делает это на решающем отрезке сезона. Динамо прямо сейчас держится в одном зачетном балле позади.

Тем не менее, Шахтер рискует. "Горняков" перестали бояться. Даже Оболонь смело и успешно прессингует гранда перед его штрафной, а Ворскла, Колос и другие середняки играют с чемпионом на победу (хоть и не получается). Рано или поздно расхлябанность подопечных Марино Пушича приведет к потере очков – и Заре вполне по силам оформить ее.

Кадровая ситуация

Травмированные: Боль – Судаков (под вопросом)

Дисквалифицированные: Зубков (Шахтер)

Ориентировочные составы на матч Заря – Шахтер

Заря: Сапутин – Бутко, Джордан, Батагов, Вантух – Яцик, Башич – Кирюханцев, Чурко, Антюх – Герреро

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко – Швед, Бондаренко, Крыськив, Кевин – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – победа Шахтера

Шахтеру точно придется сыграть без Зубкова (возможно, не в одном туре). К тому же, существуют вопросы относительно готовности Судакова – Георгий получил повреждение в матче с Ворсклой. Он тренировался с командой, но станет ли им рисковать Марино Пушич?

Вероятно, что станет. Без Георгия донетчане становятся если не рядовой командой, то точно не элитной. Тем не менее, "оранжево-черные" кажутся фаворитами – и дело не только в классе команд, но и в выступлениях Зари против сильнейших соперников. Динамовцам дважды проиграли безнадежно, а с СК Днепр-1 моментов не создавали до 60-х минут (тогда уже было 0:2 в пользу "желто-черных").

При всей симпатичности, в футболе луганчан заметен потолок возможностей. Шахтер точно выше – и Шахтер побеждает, несмотря на любые сложности. Именно поэтому мы ставим на успех гранда.

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