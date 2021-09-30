Моурінью повертається в Україну. Португальський тренер двічі бив Зорю в Лізі Європи, очолюючи МЮ. З Челсі та Інтером брав по 4 очки в дуелях проти Динамо в ЛЧ. Де дивитися матч Зоря – Рома онлайн? Гру в Україні показують на MEGOGO Футбол 1 HD та Volia.tv. Передматчева студія починає свою роботу з 18:55. Матч, як і онлайн-трансляція Зоря – Рома на "Футбол 24", стартує о 19:45. Італійці очолили групу C після 1 туру. Команда Скрипника посіла передостаннє місце, без особливих шансів поступившись лідеру чемпіонату Норвегії.

Зоря – Рома: анонс і прогноз на матч Ліги конференцій

Склад господарів без несподіванок. Саме такий і прогнозував "Футбол 24" перед двобоєм. Ці ж 11 футболістів громили СК Дніпро-1, за винятком травмованого Вернидуба. А ось у римлян є цікаві моменти. Відзначаємо, що 20-річний гамбійський опорник Ебріма Дарбо дебютує за "вовків" при Моурінью. Центрбек збірної Албанії Мараш Кумбулла також вперше зіграє в основі з моменту приходу нового наставника.

Загалом же після програного римського дербі сеу Жозе зробив відразу 7 змін у стартовому складі, зокрема, відправивши в запас і Генріха Мхітаряна. Цікаво, що для екс-зірки донецького Шахтаря Зоря є третьою улюбленою жертвою за всю кар'єру. Лідер збірної Вірменії за 6 матчів проти луганського клубу забив 5 голів та оформив 2 асисти. Свої місця в основі Роми зберегли лише голкіпер Патрісіу, захисник Ібаньєс, хавбек Крістанте та вінгер Ель-Шаараві.

Зоря: Мацапура – Фаворов, Цвек, Імереков, Хомченовський (к) – Назарина – Кабаєв, Булеца, Кочергін – Громов, Сайядманеш

Рома: Патрісіу – Ібаньєс, Кумбулла, Смоллінг, Калафйорі – Крістанте, Дарбо – К. Перес, Пеллегріні (к), Ель-Шаараві – Шомуродов